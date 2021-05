Meteo | al Nord è ancora inverno | ecco cosa succede al Centro e al Sud

Leggi su ck12

(Di giovedì 6 maggio 2021) Le previsioni del serviziodell’Aeronautica Militare, del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e delrologo Giuliacci di oggi, giovedì 6 maggio, indicano un’Italia divisa in due, residuo diale Primavera inoltrata ale al Sud. Temperature in risalita. Vediamo tutti i dettagli Iniziamo con i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera del 5 maggio e valido per tutta la giornata di oggi giovedì 6 maggio. La cartina dell’Italia è completamente verde quindi non sono presenti avvisi diavverso ne specifiche allerta locali. Il bollettino di criticità e allerta per giovedì #6maggio è VERDE per:rischio idraulicorischio idrogeologicorischio temporali Il Verde indica ...