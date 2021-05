Meteo 30 giorni dell’Aeronautica Militare: ecco il Maggio 2021, tutto da scrivere (Di giovedì 6 maggio 2021) 30 giorni Aeronautica MilitareL’evoluzione del mese di Maggio appare essere contraddistinta, anche delle proiezioni del servizio Meteo dell’Aeronautica Militare italiana, dalla variabilità atmosferica. Innanzitutto, sembrerebbe confermata la ripresa delle precipitazioni sulle regioni settentrionali, condizione essenziale per le colture. Rammentiamo che la primavera per questa parte d’Italia è una delle stagioni più piovose dell’anno. La linea di tendenza indica che man mano che ci spostiamo verso sud avremo giornate migliori, influenzate probabilmente dall’alta pressione nordafricana. Quindi le precipitazioni attese al Centro-Sud e le due Isole Maggiori, se fossero in linea come prospettato dal servizio Meteo ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 6 maggio 2021) 30AeronauticaL’evoluzione del mese diappare essere contraddistinta, anche delle proiezioni del servizioitaliana, dalla variabilità atmosferica. Innanzi, sembrerebbe confermata la ripresa delle precipitazioni sulle regioni settentrionali, condizione essenziale per le colture. Rammentiamo che la primavera per questa parte d’Italia è una delle stagioni più piovose dell’anno. La linea di tendenza indica che man mano che ci spostiamo verso sud avremo giornate migliori, influenzate probabilmente dall’alta pressione nordafricana. Quindi le precipitazioni attese al Centro-Sud e le due Isoleri, se fossero in linea come prospettato dal servizio...

Advertising

FlipRuth : RT @ilmeteoit: #Meteo: #PROSSIMI #GIORNI, qualche #TEMPORALE con #GRANDINE prima di una #SVOLTA. Le #PREVISIONI fino a #Venerdì https://t.c… - GiovannaVanore : @linafathi0 Loro non erano con noi a guardare il meteo di Roma oppure a capire i giorni del cambio smalto - agronotizie : Il meteo di AgroNotizie: Previsioni per i prossimi giorni: qualche piovasco in transito fino a venerdì, weekend con… - biebvgomez : meteo di Milano: Tre giorni fa -3 gradi Oggi 30 gradi all’ombra ok fra - BELLISS16414189 : RT @3BMeteo: #Meteo Italia: tra Sole e qualche acquazzone nei prossimi giorni. -