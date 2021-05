**Mercenario Donbass: ordinanza gip, 'voleva farsi tatuare il simbolo della milizia'** (Di giovedì 6 maggio 2021) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - G.R., il giovane messinese ricercato dal Ros con l'accusa di essere un 'mercenario' in Donbass, voleva farsi un tatuaggio "del simbolo della milizia a cui appartiene" ma i suoi familiari hanno cercato di dissuaderlo "perché così si imprime il marchio del soldato mercenario". E' quanto scrive il gip nell'ordinanza di custodia cautelare a carico del giovane. E anche la sorella dell'uomo "parlando con la madre, dice che il fratello è un 'militare', ma la madre è preoccupata per il figlio perché questi dalla caserma a casa è disarmato", scrive il gip. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - G.R., il giovane messinese ricercato dal Ros con l'accusa di essere un 'mercenario' inun tatuaggio "dela cui appartiene" ma i suoi familiari hanno cercato di dissuaderlo "perché così si imprime il marchio del soldato mercenario". E' quanto scrive il gip nell'di custodia cautelare a carico del giovane. E anche la sorella dell'uomo "parlando con la madre, dice che il fratello è un 'militare', ma la madre è preoccupata per il figlio perché questi dalla caserma a casa è disarmato", scrive il gip.

