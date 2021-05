“Meglio tardi che mai…” William e Kate Middleton | il vero annuncio a sorpresa Ed è subito boom

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 6 maggio 2021)sono sempre più amati nel Regno Unito. Sposati da dieci anni e con tre adorabili figli, hanno da poco festeggiato il loro anniversario di matrimonio. Anniversario che è stato come di consueto celebrato in forma privata ma anche sui loro profili social ufficiali. Sì, sono già passati dieci anni da quel 29 aprile 2011, quando la coppia si giurava amore eterno.si sono conosciuti ai tempi dell’università e da allora non si sono mai più lasciati, continuando ad apparire innamoratissimi a ogni evento ufficiale. E, chi segue la royal family lo sa bene, ogni ricorrenza viene condivisa anche con i milioni di fan in tutto il mondo tramite Instagram e, anche in questa occasione, i like e i commenti estasiati sono arrivati a valanga.e ...