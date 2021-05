Mediaset, Dagospia anticipa: lavori in corso per la domenica pomeriggio (Di giovedì 6 maggio 2021) A Mediaset ci sarebbero dei lavori in corso per riempire il palinsesto della domenica pomeriggio della prossima stagione televisiva, parola di Dagospia. Secondo quanto scritto da Giuseppe Candela su Dagospia, infatti, la versione estesa di domenica Live non dovrebbe essere riproposta il prossimo anno (anzi, lui parla addirittura di chiusura definitiva, ma questo sembrerebbe essere tutt’altro che già deciso), per questo motivo l’azienda starebbe cercando fra i propri artisti un volto che potrebbe coprire la fascia oraria del dopo pranzo. Insomma, se nella stagione 2021-2022 Barbara d’Urso tornerà con la versione ristretta (quella in onda dalle 17 alle 19 circa, per intenderci) di domenica Live ancora non è dato saperlo, ma nel dubbio ... Leggi su biccy (Di giovedì 6 maggio 2021) Aci sarebbero deiinper riempire il palinsesto delladella prossima stagione televisiva, parola di. Secondo quanto scritto da Giuseppe Candela su, infatti, la versione estesa diLive non dovrebbe essere riproposta il prossimo anno (anzi, lui parla addirittura di chiusura definitiva, ma questo sembrerebbe essere tutt’altro che già deciso), per questo motivo l’azienda starebbe cercando fra i propri artisti un volto che potrebbe coprire la fascia oraria del dopo pranzo. Insomma, se nella stagione 2021-2022 Barbara d’Urso tornerà con la versione ristretta (quella in onda dalle 17 alle 19 circa, per intenderci) diLive ancora non è dato saperlo, ma nel dubbio ...

