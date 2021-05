Masters 1000 Madrid 2021: impresa Garin, Medvedev eliminato in tre set agli ottavi (Di giovedì 6 maggio 2021) impresa di Christian Garin che, nel match valevole per il terzo turno del torneo Masters 1000 di Madrid, elimina in tre set 6-4 6-7(2) 6-1 il numero tre del mondo Daniil Medvedev, garantendosi l’accesso ai quarti di finale della manifestazione spagnola. Il cileno ha un ottimo approccio alla partita, tanto da centrare subito il break nel terzo game e lasciare pochissime occasioni all’avversario, riuscendo a vincere il primo set 6-4. Nel secondo parziale l’unica palla break la costruisce ancora il numero 25 del ranking Atp, ma alla fine è il russo a spuntarla, prendendosi il tie-break con lo score di 7-6(2). L’incontro si infiamma particolarmente nel terzo set, quando il cileno, dopo aver sprecato una palla break, strappa il servizio al rivale per ben due volte: Garin ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021)di Christianche, nel match valevole per il terzo turno del torneodi, elimina in tre set 6-4 6-7(2) 6-1 il numero tre del mondo Daniil, garantendosi l’accesso ai quarti di finale della manifestazione spagnola. Il cileno ha un ottimo approccio alla partita, tanto da centrare subito il break nel terzo game e lasciare pochissime occasioni all’avversario, riuscendo a vincere il primo set 6-4. Nel secondo parziale l’unica palla break la costruisce ancora il numero 25 del ranking Atp, ma alla fine è il russo a spuntarla, prendendosi il tie-break con lo score di 7-6(2). L’incontro si infiamma particolarmente nel terzo set, quando il cileno, dopo aver sprecato una palla break, strappa il servizio al rivale per ben due volte:...

Advertising

WeAreTennisITA : Rafa #Nadal accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di #Madrid superando in due set Carlos #Alcaraz, che però… - sportface2016 : #Masters #MMOpen 2021: impresa #Garin, #Medvedev eliminato in tre set agli ottavi - VanillaSkippy : RT @federtennis: .@MattBerrettini cerca un posto nei quarti del Masters 1000 di Madrid???? L'azzurro sfida per la prima volta l'argentino De… - fantom9 : Prossimi tornei dove giocherà Jannik #Sinner: 8-16 maggio Masters 1000 Roma. DA VALUTARE 17-23 maggio ATP 250 Lione… - Mamox__ : RT @GeorgeSpalluto: Perdere al secondo turno di un Masters 1000 può risultare clamoroso se ti chiami Jannik Sinner. Per il quale tutto è, e… -