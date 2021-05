Maserati MC20 - Ritorno in pista con la sportiva del Tridente - VIDEO (Di giovedì 6 maggio 2021) L'ho lasciata, circa cinque mesi fa, con il suo bel wrapping da prototipo e alcuni angoli da smussare. Quella Maserati MC20 di pre-produzione che ho avuto modo di guidare in pista a Modena e nei dintorni della fabbrica, mi aveva mostrato fondamenta sanissime. Eppure, certi elementi erano ancora un po' acerbi, come spesso capita quando lo sviluppo arriva a ridosso della produzione in serie. Tutto un altro effetto. Così la ritrovo oggi, sempre qui all'Autodromo di Modena, nella sua veste definitiva, quella su cui i suoi fortunati clienti potranno mettere le mani a breve. Vederla dal vivo senza livrea camouflage, per esempio nel giallo Genio qui raffigurato, fa tutto un altro effetto. Le forme della Maserati a motore centrale catturano e una fugace occhiata a Nettuno, una volta aperto il cofano, mi ricorda la sua ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 6 maggio 2021) L'ho lasciata, circa cinque mesi fa, con il suo bel wrapping da prototipo e alcuni angoli da smussare. Quelladi pre-produzione che ho avuto modo di guidare ina Modena e nei dintorni della fabbrica, mi aveva mostrato fondamenta sanissime. Eppure, certi elementi erano ancora un po' acerbi, come spesso capita quando lo sviluppo arriva a ridosso della produzione in serie. Tutto un altro effetto. Così la ritrovo oggi, sempre qui all'Autodromo di Modena, nella sua veste definitiva, quella su cui i suoi fortunati clienti potranno mettere le mani a breve. Vederla dal vivo senza livrea camouflage, per esempio nel giallo Genio qui raffigurato, fa tutto un altro effetto. Le forme dellaa motore centrale catturano e una fugace occhiata a Nettuno, una volta aperto il cofano, mi ricorda la sua ...

