Mascherine cinesi pericolose, la Finanza di Gorizia ne sequestra altri 50 milioni. L’inchiesta sarà trasferita a Roma (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono in totale 115 milioni le Mascherine pericolose sequestrate dai Finanzieri del comando provinciale di Gorizia fornite dalla prima struttura commissariale alle Regioni e da queste distribuite alle strutture sanitarie e alle amministrazioni pubbliche. Oggi le Fiamme gialle ha sequestrato infatti altri 50 milioni di pezzi. Il totale della Mascherine finite nel mirino degli investigatori però è di 250 milioni. Le analisi di laboratorio che precedettero i primi sequestri in febbraio e marzo evidenziarono, infatti, che il coefficiente di penetrazione di questi dispositivi è decisamente superiore agli standard previsti. In alcuni casi, infatti, la capacità filtrante è risultata essere addirittura 10 volte inferiore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono in totale 115lete dai Finanzieri del comando provinciale difornite dalla prima struttura commissariale alle Regioni e da queste distribuite alle strutture sanitarie e alle amministrazioni pubbliche. Oggi le Fiamme gialle hato infatti50di pezzi. Il totale dellafinite nel mirino degli investigatori però è di 250. Le analisi di laboratorio che precedettero i primi sequestri in febbraio e marzo evidenziarono, infatti, che il coefficiente di penetrazione di questi dispositivi è decisamente superiore agli standard previsti. In alcuni casi, infatti, la capacità filtrante è risultata essere addirittura 10 volte inferiore ...

VercesiErnesto : RT @tempoweb: Sequestrate altre 50 milioni di mascherine di Arcuri. Non proteggono dal virus, le ha date ai medici... #mascherine #governo… - MichelaRoi : RT @tempoweb: Sequestrate altre 50 milioni di mascherine di Arcuri. Non proteggono dal virus, le ha date ai medici... #mascherine #governo… - ENRICO27218318 : RT @tempoweb: Sequestrate altre 50 milioni di mascherine di Arcuri. Non proteggono dal virus, le ha date ai medici... #mascherine #governo… - tempoweb : Sequestrate altre 50 milioni di mascherine di Arcuri. Non proteggono dal virus, le ha date ai medici... #mascherine… - ElGuappo6 : @borghi_claudio Hanno TRITATO MILIARDI in MASCHERINE TAROCCHE, MATERIALE PANDEMICO TAROCCO Hanno copiato il LOCKDO… -