Mascagni riscoperto grazie alle misure Covid | Zanetto in scena a Verona e dal vivo Il regista Pizzech | “E ora valorizziamo l’autore livornese”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tre livornesi per, opera breve: compositore Pietro(1863-1945), librettisti Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci. Tratta da una commedia francese, Le Passant di François Coppée (1869), fu rappresentata la prima volta a Pesaro nel 1896. Una bella lettura musicologica ne ha dato Mirko Schipilliti,tra Verismo e Stile liberty (Viterbo, La Caravella, 2015). Due soli personaggi: il menestrello, la cortigiana Silvia. L’azione, nei dintorni della Firenze rinascimentale, è una vicenda sentimentale-sessuale inibita. Tutto si gioca fra detto e non detto, malinconia, slancio, palpiti, sospiri. L’stimento della Fondazione Arena di, il 9 maggio al Teatro Filarmonico, debutta dal. ...

Ultime Notizie dalla rete : Mascagni riscoperto

IL TELEGRAFO Livorno

Alessandro Tartaglia e Simoneè così che raccontano la loro avventura da imprenditori, ... 'Il 2020 è stato un anno difficile, ma anche quello in cui gli italiani hannol'amore per i ...Nell'anno del COVID, insomma, le persone hannodi avere un forno nelle proprie cucine. ... Startup fondata da Alessandro Tartaglia e Simonenel 2018, oggi rappresenta una delle più ...Premio a Beatrice Venezi, pianista, compositrice e giovane direttore d’orchestra toscana: Pegaso della Regione per “la sua brillante carriera”, lei che, ...