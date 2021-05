Martina Miliddi | la svolta di stile dopo averla sempre vista così ad Amici 20 | il nuovo look

(Di giovedì 6 maggio 2021)è fuori dalla scuola di20. E ha già registrato una bella interper Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, la ballerina ha toccato diversi argomenti, tra cui la confessione sulla fine della sua storia con Aka7even. “La nostra storia si è conclusa all’interno della scuola. Non volevo che soffrisse – e aggiunge – non c’è stata soltanto un’infatuazione. Mi è rimasto accanto nei momenti brutti e in quelli belli. Oggi resta un buon rapporto, gli auguro il meglio”. L’addio è dovuto all’avvicinamento con il cantante Raffaele? “Non mi pento di nulla. Quello che è successo lo porto con me”, la risposta dialla conduttrice. Ma ha vissuto anche un profondo dolore la ex ballerina: la perdita prematura del padre a causa di un incidente....

Amici 20, Martina Miliddi torna a parlare di Aka7even: 'Sono libera di fare ció che voglio', ex allieva di danza della scuola di Amici 20, nelle ultime ore si é collegata in diretta Instagram. La sua è stata però una situazione un po' complicata, che l'ha portato a contendersi il cuore della ballerina Martina Miliddi con un altro cantante ancora in gara, Aka7even. Ora che è tornato alla... La ballerina ha messo in chiaro le cose una volta e per tutte, almeno spera: l'ennesimo chiarimento sulla fine della storia con il cantante Luca Marzano.