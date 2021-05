Martina Grado si confessa a Uomini e Donne Magazine e parla dei suoi sentimenti per Giacomo Czerny (Di giovedì 6 maggio 2021) Martina Grado, corteggiatrice di Giacomo Czerny, ha confessato come si sente in questo periodo al Magazine di Uomini e Donne. L’insegnante di danza ha esordito: “Non ho rimpianti. Comunque andrà, ho sempre agito con il cuore e l’istinto.” Giacomo da un po’ ha deciso di non far scendere più nessuna corteggiatrice e quini la sua scelta è sempre più vicina. Ecco come si sente Martina: Emotivamente mi sento come se fossi sulle montagne russe: un attimo prima sono in alto, poi in basso. ci sono delle volte in cui vorrei scendere dalla giostra, altre in cui vorrei andasse più forte, ma senza ombra di dubbio mi sento molto fortunata. quando torno a casa mi viene naturale desiderare Giacomo nel mio quotidiano ... Leggi su isaechia (Di giovedì 6 maggio 2021), corteggiatrice di, hato come si sente in questo periodo aldi. L’insegnante di danza ha esordito: “Non ho rimpianti. Comunque andrà, ho sempre agito con il cuore e l’istinto.”da un po’ ha deciso di non far scendere più nessuna corteggiatrice e quini la sua scelta è sempre più vicina. Ecco come si sente: Emotivamente mi sento come se fossi sulle montagne russe: un attimo prima sono in alto, poi in basso. ci sono delle volte in cui vorrei scendere dalla giostra, altre in cui vorrei andasse più forte, ma senza ombra di dubbio mi sento molto fortunata. quando torno a casa mi viene naturale desiderarenel mio quotidiano ...

