Mario Paciolla: un murales a Napoli per ricordare il cooperante di Frattamaggiore morto in Colombia (Di giovedì 6 maggio 2021) “Non diventerò un astronauta, ma amerò lo stesso la luna. Non sarò lupo di mare, ma vi troverò sempre un rifugio.Non avrò le ali di un gabbiano, forse, ma volerò lo stesso”. Questa poesia scritta dallo stesso Mario, i capelli rossi al vento, la barba folta, una t-shirt con Corto Maltese e i gabbiani. Così l’artista L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 6 maggio 2021) “Non diventerò un astronauta, ma amerò lo stesso la luna. Non sarò lupo di mare, ma vi troverò sempre un rifugio.Non avrò le ali di un gabbiano, forse, ma volerò lo stesso”. Questa poesia scritta dallo stesso, i capelli rossi al vento, la barba folta, una t-shirt con Corto Maltese e i gabbiani. Così l’artista L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

repubblica : Napoli, al Kobe Bryant Park un murale per Mario Paciolla - Raffa_Pi : RT @giustiziamario: Napoli, un murales per Mario Paciolla nel campetto dedicato a Kobe Bryant - Raffa_Pi : RT @giustiziamario: Un murale per Mario Paciolla. La madre: 'Ora vogliamo la verità' - Raffa_Pi : RT @giustiziamario: Napoli, al Kobe Bryant Park un murale per Mario Paciolla - Vitiello84Tony : È stato inaugurato questa mattina, a via dell'Erba, il murales dell’artista Luca Carnevale dedicato a Mario Pacioll… -