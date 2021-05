Manchester United | tutto su Sancho | il Dortmund fissa il prezzo

Advertising

EuropaLeague : GOAL! Roma 0-1 Manchester United (Cavani 39'). AGG: 2-7 #UEL - tancredipalmeri : Comunque Conte aveva chiesto due uomini: Lukaku che faceva panchina al Manchester United, e Kantè che non veniva pi… - SkyFootball : GOAL! Roma 0-1 Manchester United (Cavani, 39') (2-7 agg) #UEL - roma_magazine : IL DATO - Manchester United, Cavani ha segnato 12 gol contro la Roma in tutte le competizioni - kidafirstson : RT @SkyFootball: GOAL! Roma 0-1 Manchester United (Cavani, 39') (2-7 agg) #UEL -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Sky Sport

Commenta per primo Con l'ambiente euforico per l'arrivo a fine stagione di José Mourinho, la Roma rimette la testa sul campo e ritrova ildopo il pesante passivo dell'Old Trafford. Serve un'autentica impresa, o forse qualcosa di più, agli uomini di un Fonseca ormai ufficialmente in uscita e pesantemente criticato dai ...Commenta per primo Non solo per la vittoria all'Olimpico, ilè il candidato più autorevole alla conquista dell'Europa League, la seconda dopo il trionfo del 2017 in finale contro l'Ajax: la squadra di Solskjaer è data vincitrice a 1,50, ...La squadra di Fonseca torna protagonista in Europa League: alle 21 la sfida con il Manchester Utd Dopo la batosta subita a Manchester, la Roma di Paulo Fonseca prova la rimonta impossibile, ma sopratt ...Ritorno delle semifinali di Europa League per la Roma di Paulo Fonseca che, dopo il pesante 6-2 subìto a Old Trafford una settimana fa, è quantomeno chiamata a salvare la faccia, dal momento che per q ...