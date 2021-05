Manchester United, Solskjaer: «Voglio portare trofei. Pronti per il Villarreal» (Di giovedì 6 maggio 2021) Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato dopo il match di Europa League contro la Roma Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato dopo il match di Europa League contro la Roma. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. «Sono già arrivato in finale con il Molde e sono orgoglioso di far parte di questo club, così come anche i giocatori lo sono. Il mio lavoro è quello di vincere e portare trofei, ora andremo in finale Pronti e contro un ottimo Villarreal. Speriamo di vincere». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Ole Gunnar, allenatore del, ha parlato dopo il match di Europa League contro la Roma Ole Gunnar, allenatore del, ha parlato dopo il match di Europa League contro la Roma. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. «Sono già arrivato in finale con il Molde e sono orgoglioso di far parte di questo club, così come anche i giocatori lo sono. Il mio lavoro è quello di vincere e, ora andremo in finalee contro un ottimo. Speriamo di vincere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

EuropaLeague : GOAL! Roma 0-1 Manchester United (Cavani 39'). AGG: 2-7 #UEL - EuropaLeague : GOAL! Roma 2-1 Manchester United (Cristante 60'). AGG: 4-7 #UEL - tancredipalmeri : Comunque Conte aveva chiesto due uomini: Lukaku che faceva panchina al Manchester United, e Kantè che non veniva pi… - VoceGiallorossa : ?????@ManUtd, @HarryMaguire93: 'Non è bello perdere, ma il più è stato fatto all'andata' #ASRoma #Vocegiallorossa… - Daniele20052013 : Roma Manchester United 3-2: ai giallorossi non riesce il miracolo. I Red Devils volano in finale… -