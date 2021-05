Manchester City, il padre di Guardiola: “Pep al Barcellona? Non lo escludo”. E su Messi.. (Di venerdì 7 maggio 2021) Parola a Valenti Guardiola.City-Paris, Guardiola: “Momento incredibile. Per fortuna Mbappé non ha giocato”Il padre di Pep Guardiola, attuale coach del Manchester City, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a Radio Villa Trinidad. Oggetto dell'intervista il futuro dell'ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco, ma non solo. Di seguito, le dichiarazioni di Valenti Guardiola.Roma, Tancredi: “Mourinho un colpo alla Messi! Adesso ai giallorossi serve solo una cosa”“Credo che a Pep non dispiacerebbe avere Messi al Manchester City. Mi sarebbe piaciuto che mio figlio tornasse al Barcellona. Non escludo che possa farlo, come allenatore ... Leggi su mediagol (Di venerdì 7 maggio 2021) Parola a Valenti-Paris,: “Momento incredibile. Per fortuna Mbappé non ha giocato”Ildi Pep, attuale coach del, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a Radio Villa Trinidad. Oggetto dell'intervista il futuro dell'ex tecnico die Bayern Monaco, ma non solo. Di seguito, le dichiarazioni di Valenti.Roma, Tancredi: “Mourinho un colpo alla! Adesso ai giallorossi serve solo una cosa”“Credo che a Pep non dispiacerebbe avereal. Mi sarebbe piaciuto che mio figlio tornasse al. Nonche possa farlo, come allenatore ...

