Mamma Ylenia trovata carbonizzata in casa. Svolta nel caso della morte della 33enne: la conferma poco fa (Di giovedì 6 maggio 2021) Il cadavere semi-carbonizzato di una donna è stato trovato all’interno dell’appartamento in cui viveva da sola. La vittima si chiamava Ylenia Lombardo ed era una giovane Mamma di 33 anni. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 maggio, quando i vicini di casa hanno notato del fumo uscire dal suo appartamento. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che una volta entrati nell’appartamento hanno trovato il corpo della donna semi-carbonizzato. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118, ma per Ylenia Lombardo, purtroppo, non c’era più niente da fare e hanno potuto solo constatarne il decesso. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, sulla scena i carabinieri hanno trovato delle tracce di sangue. Ylenia ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Il cadavere semi-carbonizzato di una donna è stato trovato all’interno dell’appartamento in cui viveva da sola. La vittima si chiamavaLombardo ed era una giovanedi 33 anni. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 maggio, quando i vicini dihanno notato del fumo uscire dal suo appartamento. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che una volta entrati nell’appartamento hanno trovato il corpodonna semi-carbonizzato. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118, ma perLombardo, purtroppo, non c’era più niente da fare e hanno potuto solo constatarne il decesso. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, sulla scena i carabinieri hanno trovato delle tracce di sangue....

Advertising

MovPopulistaIta : RT @LaNotiziaTweet: Ylenia Lombardo: la giovane mamma ritrovata carbonizzata in casa a San Paolo Bel Sito - LaNotiziaTweet : Ylenia Lombardo: la giovane mamma ritrovata carbonizzata in casa a San Paolo Bel Sito - occhidabambina : @ms_ylenia mamma mia che lacrime - Tuccinaa : @ms_ylenia Mamma quel capitolo colpo al cuore - _Star1ight_A : Comunque mia sorella doveva chiamarsi Ylenia per matchare il mio nome straniero, ma quando è nata io ero in fissa c… -