Malagò: «Calcio bravo a ripartire ma la situazione stadi è drammatica»

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato della situazione del Calcio italiano dopo il primo lockdown e della questione stadi

Giovanni Malagò, presidente del CONI, è intervenuto alla tavola rotonda organizzata da Formiche.net e Standard Football. «Il Calcio è stato un fenomeno nel rimettere in moto la macchina. Il male minore era la ripartenza, dovevamo ripartire in tutti i modi, ma poi era evidente che ci fosse un problema strutturale. situazione stadi drammatica ma faccio i complimenti all'Udinese per la Dacia Arena».

