Ma vaffanc*** ignorante | ti devi vergognare Bassetti a valanga | scena mai vista | insulti in diretta alla terrorista Boralevi

(Di giovedì 6 maggio 2021) ", si vergogni, vada a fan***o". Matteoperde il controllo a Zona bianca, su Rete 4, e travolge Antonella, scrittrice intervenuta in studio da Giuseppe Brindisi come opinionista sul coronavirus. Tutto nasce da una battuta (infelice) dellasullo stesso medico genovese, direttore della clinica malattie infettive del San Martino. "Il lockdown non basta. Bisogna adottare altre misure di contenimento", spiega la, trovando l'opposizione prima di Brindisi ("Allora che facciamo, ci dobbiamo chiudere tutti in casa, con questa teoria") sia dell'altra ospite Daniela Santanchè, che arriva a mettersi le mani nei capelli: "Io sono stanca di sentire questi discorsi, lei sta facendo un grande danno al paese. Io sono terrorizzata da questo terrorismo. Io - ...

Ultime Notizie dalla rete : vaffanc*** ignorante

Liberoquotidiano.it

