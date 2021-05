M5S, Conte contro Casaleggio: “Non può fermarci. La legge lo obbliga a darci i dati” (Di giovedì 6 maggio 2021) L’ex premier Giuseppe Conte passa al contrattacco nello scontro con Rousseau, all’indomani della decisione della Corte d’Appello di Cagliari, che ieri ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dal Movimento Cinque Stelle attraverso il capo politico reggente Vito Crimi, contro il decreto del presidente del Tribunale di Cagliari che aveva di fatto stabilito la necessità di nominare un curatore speciale in assenza di un rappresentante legale. Oggetto del Contendere del M5S con Davide Casaleggio sono i dati degli iscritti, attualmente in possesso dell’associazione Rousseau, che rifiuta di consegnarli al Movimento. Oggi Conte, in un colloquio con Repubblica, sostiene che Davide “Casaleggio per legge è obbligato a ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 maggio 2021) L’ex premier Giuseppepassa al contrattacco nello scon Rousseau, all’indomani della decisione della Corte d’Appello di Cagliari, che ieri ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dal Movimento Cinque Stelle attraverso il capo politico reggente Vito Crimi,il decreto del presidente del Tribunale di Cagliari che aveva di fatto stabilito la necessità di nominare un curatore speciale in assenza di un rappresentante legale. Oggetto delndere del M5S con Davidesono idegli iscritti, attualmente in possesso dell’associazione Rousseau, che rifiuta di consegnarli al Movimento. Oggi, in un colloquio con Repubblica, sostiene che Davide “perto a ...

ilriformista : Se il Movimento 5 Stelle salda il debito, Casaleggio userà i fondi per fare concorrenza al suo ex partito: proprio… - fattoquotidiano : CONTE CONTRO CASALEGGIO Per la prima volta l'ex presidente del Consiglio parla dello scontro in corso - pietroraffa : ++ M5s: Conte, legge obbliga Casaleggio a dare dati iscritti ++ Ne vedremo delle belle - DavidinoDadde : Conte si potrebbe rivolgere al Garante della Privacy per aver i dati degli iscritti del #M5S #Casaleggio non gliele… - florastr : RT @florastr: @la_kuzzo @repubblica #Report nn fa uno scoop dell'avvocato del popolo conte tacchia che senza legittimità giuridica nel MoVi… -