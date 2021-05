M5s, Conte: “Casaleggio è obbligato per legge a consegnare i dati degli iscritti. Se non vuole, chiederemo l’intervento del garante Privacy” (Di giovedì 6 maggio 2021) “Casaleggio per legge è obbligato a consegnare i dati degli iscritti al Movimento, che ne è l’unico e legittimo titolare”. Lo dice l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Repubblica. “Su questo c’è poco da scherzare, perché questi vincoli di legge sono assistiti da solide tutele, civili e penali”. “Se Rousseau non vorrà procedere a consegnare al M5s i dati sugli iscritti “chiederemo l’intervento del garante della Privacy e ricorreremo a tutti gli strumenti per contrastare eventuali abusi. Non si può fermare il Movimento, la prima forza politica del Parlamento”. “Abbiamo predisposto tutto per partire. Siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) “peral Movimento, che ne è l’unico e legittimo titolare”. Lo dice l’ex presidente del Consiglio Giuseppea Repubblica. “Su questo c’è poco da scherzare, perché questi vincoli disono assistiti da solide tutele, civili e penali”. “Se Rousseau non vorrà procedere aal M5s isuglideldellae ricorreremo a tutti gli strumenti per contrastare eventuali abusi. Non si può fermare il Movimento, la prima forza politica del Parlamento”. “Abbiamo predisposto tutto per partire. Siamo ...

