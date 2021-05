L’ultima lettera d’amore | il trailer del film

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 6 maggio 2021) Adattato dal romanzo best seller di Jojo Moyes,un’appassionata storiaa doppia narrazione ambientata infatti, nella Costa Azzurra e a Londra negli anni ’60 e oggi. Di cosa parla “”? Racconta la storia dell’elegante Jennifer Stirling (Shailene Woodley – The Fault In Our Stars, Alla deriva, Big Little Lies) e di come la sua vita si intreccia indissolubilmente con quella di Ellie Haworth (Felicity Jones – The Theory of Everything, The Aeronauts, Rogue One , On The Basis of Sex) in eventi che cambiano la vita che li collegano attraverso quasi mezzo secolo. Sinossi Jennifer vive una vita lussuosa con il suo ricco e potente marito Laurence (Joe Alwyn – The Favorite, Boy Erased, Mary Queen of Scots). Quando ...