L'Ue ha approvato un insetto come alimento: è il Tenebrione mugnaio (Di giovedì 6 maggio 2021) L'Ue approva ha approvato un insetto come alimento: si tratta del Tenebrione mugnaio. come sarà venduto sul mercato. Per la prima volta, L'Ue ha approvato un insetto come alimento dando parere favorevole all'immissione sul mercato delle larve seccate del Tenebrione mugnaio. L'Ue autorizza un insetto come alimento: è la prima volta La notizia ha fatto scalpore soprattutto perché è la prima volta che l'Unione europea autorizza la vendita di un insetto come alimento. Con il via libera del comitato sulle piante,

borghi_claudio : @Lorenzo24790071 @DFraelacco Guardi che il recovery fund e relative risorse proprie è stato già approvato da conte… - news_mondo_h24 : L’Ue ha approvato un insetto come alimento: è il Tenebrione mugnaio - Antonio80155302 : Tenebrio molitor, meglio conosciuto come tarma della farina, sinora ottima esca per pesci, e venduto come cibo per… - CinqueColonne : L'UE ha approvato un regime italiano del valore di 1 milione di euro a sostegno degli organizzatori di eventi sport… - Narramy_it : L’Unione Europea ha approvato una proposta che consente il commercio delle #larve delle tarme della #farina come nu… -