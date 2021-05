Luana morta sul lavoro, il dolore del fidanzato (Di giovedì 6 maggio 2021) Luana D’Orazio e Alberto Orlandi stavano insieme da un anno e mezzo come racconta il 27enne al ‘Corriere della sera’. Lei, 22 anni, ha perso la vita in un’azienda tessile di Montemurlo. Luana aveva dormito da lui, a casa dei genitori, la notte prima dell’incidente. “La sveglia ha suonato alle 5 e lei l’ha spenta subito, per non svegliarmi. È andata in bagno, poi a fare colazione, ed è ritornata per darmi un bacino. ‘Mandami un messaggio quando arrivi’. Mi è arrivato alle 5.50. Le ho risposto: ‘Perfetto amore’. L’ha sognata queste notti? “L’ho proprio vista, seduta sul divano. E sento ancora la sua voce, stamattina mi ha svegliato lei”. Se potesse tornare indietro? “Se lo avessi saputo, lunedì mattina me la sarei tenuta stretta stretta a letto, non l’avrei lasciata andare”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021)D’Orazio e Alberto Orlandi stavano insieme da un anno e mezzo come racconta il 27enne al ‘Corriere della sera’. Lei, 22 anni, ha perso la vita in un’azienda tessile di Montemurlo.aveva dormito da lui, a casa dei genitori, la notte prima dell’incidente. “La sveglia ha suonato alle 5 e lei l’ha spenta subito, per non svegliarmi. È andata in bagno, poi a fare colazione, ed è ritornata per darmi un bacino. ‘Mandami un messaggio quando arrivi’. Mi è arrivato alle 5.50. Le ho risposto: ‘Perfetto amore’. L’ha sognata queste notti? “L’ho proprio vista, seduta sul divano. E sento ancora la sua voce, stamattina mi ha svegliato lei”. Se potesse tornare indietro? “Se lo avessi saputo, lunedì mattina me la sarei tenuta stretta stretta a letto, non l’avrei lasciata andare”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

