Luana D’Orazio, titolare dell’azienda: “Do il mio impegno economico per il bambino” (Di giovedì 6 maggio 2021) Ha assicurato il suo impegno economico per il sostentamento del bambino. “Il dramma che stiamo vivendo ci colpisce profondamente, ma voglio far sapere che intendo esprimere il mio dolore attraverso l’impegno per la famiglia di Luana e per il suo piccolo”. Così ha detto Luana Coppini, la titolare dell’azienda in cui ha perso tragicamente la vita Luana. “Non mi sottrarrò ai miei doveri. Né al confronto nelle sedi appropriate anche per capire come possa essere avvenuto questo dramma”. Poi ha aggiunto: “Fino ad ora non ho detto nulla” spiega ancora, “perché di fronte ad un dramma come questo, non si può che restare senza parole, in silenzio. Ora e qui voglio esprimere solo il mio dolore assieme ai miei familiari e a tutti coloro che con ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Ha assicurato il suoper il sostentamento del. “Il dramma che stiamo vivendo ci colpisce profondamente, ma voglio far sapere che intendo esprimere il mio dolore attraverso l’per la famiglia die per il suo piccolo”. Così ha dettoCoppini, lain cui ha perso tragicamente la vita. “Non mi sottrarrò ai miei doveri. Né al confronto nelle sedi appropriate anche per capire come possa essere avvenuto questo dramma”. Poi ha aggiunto: “Fino ad ora non ho detto nulla” spiega ancora, “perché di fronte ad un dramma come questo, non si può che restare senza parole, in silenzio. Ora e qui voglio esprimere solo il mio dolore assieme ai miei familiari e a tutti coloro che con ...

Advertising

GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - BentivogliMarco : Luana D'Orazio. Simbolo di quanto conta poco la vita e il lavoro. Mamma e lavoratrice tessile. 120 vittime come… - frankiehinrgmc : Luana D’Orazio, mamma di 22 anni, operaia tessile, uccisa da un macchinario. Finché la sicurezza sul lavoro non sar… - tomasomontanari : RT @CarloVerdelli: Le morti bianche sono quelle dei bambini in culla. Quelle sul lavoro, sono morti verdi, come il colore dei soldi risparm… - VaniaDelli : RT @CarloVerdelli: Le morti bianche sono quelle dei bambini in culla. Quelle sul lavoro, sono morti verdi, come il colore dei soldi risparm… -

Ultime Notizie dalla rete : Luana D’Orazio Luana D’Orazio, alla titolare dell’azienda e all’addetto alla manutenzione contestata la… Il Fatto Quotidiano