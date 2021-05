Luana D’Orazio, la titolare dell’azienda: “Mi occuperò di suo figlio, era una compagna di lavoro” (Di giovedì 6 maggio 2021) . Luana Coppini, titolare dell’azienda nella provincia di Prato dove è morta Luana D’Orazio: “Intendo esprimere il mio dolore attraverso l’impegno per la famiglia di Luana e il suo piccolo”. La procura di Prato ha aperto un’inchiesta sulla morte della giovane operaia e ha iscritto due persone nel registro degli indagati. Sabato l’autopsia. “Il dramma che stiamo vivendo ci colpisce profondamente e di fronte a tutto questo è difficile trovare le parole, ma voglio far sapere che intendo esprimere il mio dolore attraverso l’impegno per la famiglia di Luana e il suo piccolo. Impegno che voglio tradurre in atti concreti da subito in ogni contesto e sede”: a parlare è Luana Coppini, titolare dell’azienda dove è morta ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 6 maggio 2021) .Coppini,nella provincia di Prato dove è morta: “Intendo esprimere il mio dolore attraverso l’impegno per la famiglia die il suo piccolo”. La procura di Prato ha aperto un’inchiesta sulla morte della giovane operaia e ha iscritto due persone nel registro degli indagati. Sabato l’autopsia. “Il dramma che stiamo vivendo ci colpisce profondamente e di fronte a tutto questo è difficile trovare le parole, ma voglio far sapere che intendo esprimere il mio dolore attraverso l’impegno per la famiglia die il suo piccolo. Impegno che voglio tradurre in atti concreti da subito in ogni contesto e sede”: a parlare èCoppini,dove è morta ...

GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - BentivogliMarco : Luana D'Orazio. Simbolo di quanto conta poco la vita e il lavoro. Mamma e lavoratrice tessile. 120 vittime come… - CarloVerdelli : Le morti bianche sono quelle dei bambini in culla. Quelle sul lavoro, sono morti verdi, come il colore dei soldi ri… - DanielaLantieri : RT @CarloVerdelli: Le morti bianche sono quelle dei bambini in culla. Quelle sul lavoro, sono morti verdi, come il colore dei soldi risparm… - EmiliaPeatini : RT @CarloVerdelli: Le morti bianche sono quelle dei bambini in culla. Quelle sul lavoro, sono morti verdi, come il colore dei soldi risparm… -

