'Mi mancano le piccole cose, guardare la tv, sentirla cantare, farle il solletico e vederla ridere come una bambina'. Andrea Orlandi non si dà pace per la scomparsa di Luana D'Orazio, morta a 22 anni ...

Ultime Notizie dalla rete : Luana Orazio Luana D'Orazio, il fidanzato: 'Sento ancora la sua voce, avevamo progetti' 'Mi mancano le piccole cose, guardare la tv, sentirla cantare, farle il solletico e vederla ridere come una bambina'. Andrea Orlandi non si dà pace per la scomparsa di Luana D'Orazio, morta a 22 anni a causa di un incedente sul lavoro in un fabbrica in provincia di Prato. Un anno e mezzo insieme e tutta la vita davanti: 'A marzo del prossimo anno mi sarebbero ...

Luana,lunedì funerali e Lutto a Pistoia 11.23 Luana,lunedì funerali e Lutto a Pistoia Lutto cittadino lunedì a Pistoia per i funerali di Luana D'Orazio, l'operaia 22enne stritolata da un macchinario tessile. L'amministrazione comunale si è affiancata ai molti cittadini e al Comune di Montemurolo, dove è avvenuto l'incidente, alla ...

Morte di Luana D'Orazio, ecco il macchinario della tragedia / VIDEO LA NAZIONE Operaia morta, Fondazione Anmil lancia raccolta fondi Al via "Regaliamo un futuro a Donatello". Il presidente Francesco Costantino: "Chiediamo, ai soci e non solo, di aderire con una donazione" ROMA - "Addolorati per la tragedia che ha visto la morte del ...

Luana morta sul lavoro a 22 anni: il gesto di Eros Ramazzotti commuove i fan Eros Ramazzotti ha pubblicato nelle storie su Instagram un pensiero per Luana D'Orazio, ragazza morta sul lavoro a soli 22 anni. Il 3 maggio Luana ...

