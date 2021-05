Luana D’Orazio 22enne morta sul lavoro, la reazione del fidanzato e del figlio di 5 anni dopo la tragedia (Di giovedì 6 maggio 2021) La morte di Luana D’Orazio, 22enne vittima di un fatale incidente sul luogo di lavoro in provincia di Prato, ha toccato tante persone. La giovane età e l’insensatezza della sua fine hanno reso la sua storia particolarmente struggente e di rilievo, nel già di per sé triste bilancio delle morti bianche in Italia. A distanza di pochi giorni, parlano ora il fidanzato e la madre di Luana, con quest’ultima che rivela anche la reazione del figlio della giovane. Luana D’Orazio, il fidanzato racconta le ultime ore insieme Sono numerosi gli incidenti mortali che avvengono ogni giorno sul luogo di lavoro: dopo il caso di Luana ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 6 maggio 2021) La morte divittima di un fatale incidente sul luogo diin provincia di Prato, ha toccato tante persone. La giovane età e l’insensatezza della sua fine hanno reso la sua storia particolarmente struggente e di rilievo, nel già di per sé triste bilancio delle morti bianche in Italia. A distanza di pochi giorni, parlano ora ile la madre di, con quest’ultima che rivela anche ladeldella giovane., ilracconta le ultime ore insieme Sono numerosi gli incidentili che avvengono ogni giorno sul luogo diil caso di...

CarloVerdelli : Le morti bianche sono quelle dei bambini in culla. Quelle sul lavoro, sono morti verdi, come il colore dei soldi ri… - BentivogliMarco : Luana D'Orazio. Simbolo di quanto conta poco la vita e il lavoro. Mamma e lavoratrice tessile. 120 vittime come… - GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - scuolanautica : Sostegno per il figlio di Luana D'Orazio, morta sul lavoro a 22 anni, mamma di un bimbo. - Italia_Notizie : Il fidanzato di Luana, morta in fabbrica: «Sento ancora la sua voce che mi sveglia» -

