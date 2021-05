LOVE IS IN THE AIR, IL PROMO DELLA NUOVA SOAP: “CANALE 5 SI ILLUMINA DI EMOZIONI” (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo un lungo innamoramento del pubblico per le SOAP spagnole, ora dettano legge quelle turche. Dopo i successi di Can Yaman – Bitter Sweet, DayDreamer che sta per finire e prossimamente Mr. Wrong – ora si punta su un altro bellissimo: Kerem Bürsin, protagonista con Hande Erçel di “LOVE is in the Air”, la NUOVA SOAP del pomeriggio di CANALE 5 che dovrebbe partire a fine maggio, accompagnando il pubblico per tutta l’estate e anche oltre. La SOAP, oltre che in Turchia, è in onda in Spagna su Telecinco, la CANALE 5 di Mediaset Espana. Di cosa parla LOVE is in the Air? Ne parla il portale di Marida Caterini. I due protagonisti sono Eda e Serkan. Lei è una giovane studentessa che ha come obiettivo principale la laurea. Serkan invece è un ricco uomo ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo un lungo innamoramento del pubblico per lespagnole, ora dettano legge quelle turche. Dopo i successi di Can Yaman – Bitter Sweet, DayDreamer che sta per finire e prossimamente Mr. Wrong – ora si punta su un altro bellissimo: Kerem Bürsin, protagonista con Hande Erçel di “is in the Air”, ladel pomeriggio di5 che dovrebbe partire a fine maggio, accompagnando il pubblico per tutta l’estate e anche oltre. La, oltre che in Turchia, è in onda in Spagna su Telecinco, la5 di Mediaset Espana. Di cosa parlais in the Air? Ne parla il portale di Marida Caterini. I due protagonisti sono Eda e Serkan. Lei è una giovane studentessa che ha come obiettivo principale la laurea. Serkan invece è un ricco uomo ...

