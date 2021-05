Lotteria degli scontrini, quand’è l’estrazione di maggio e quanto si vince (Di giovedì 6 maggio 2021) Sarà il prossimo giovedì 13 maggio la nuova estrazione della Lotteria degli scontrini, il terzo appuntamento con la fortuna della Lotteria gratuita collegata al programma del Governo Italia Cashless per incentivare l’uso di carte di credito, bancomat e app (ma non tutti gli acquisti sono validi, qui trovate l’elenco di quelli esclusi). All’estrazione di maggio parteciperanno gli scontrini registrati tra l’1 e il 30 aprile. Ricordiamo che per l’estrazione della Lotteria non fa fede il momento dell’acquisto, ma quello della registrazione dello scontrino, ossia il momento in cui lo scontrino elettronico viene trasmesso dal registratore di cassa all’Agenzia delle Entrate. La Lotteria ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) Sarà il prossimo giovedì 13la nuova estrazione della, il terzo appuntamento con la fortuna dellagratuita collegata al programma del Governo Italia Cashless per incentivare l’uso di carte di credito, bancomat e app (ma non tutti gli acquisti sono validi, qui trovate l’elenco di quelli esclusi). Aldiparteciperanno gliregistrati tra l’1 e il 30 aprile. Ricordiamo che perdellanon fa fede il momento dell’acquisto, ma quello della registrazione dello scontrino, ossia il momento in cui lo scontrino elettronico viene trasmesso dal registratore di cassa all’Agenzia delle Entrate. La...

