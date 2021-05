Londra e Parigi schierano navi da guerra nella Manica: cosa c’è dietro l’escalation militare post Brexit (Di giovedì 6 maggio 2021) navi da guerra nella Manica. A causa delle nuove disposizioni della Brexit, in queste ore il Canale tra la costa britannica e quella della Francia è stato teatro di un’escalation militare. Boris Johnson ha inviato due imbarcazioni davanti all’isola di Jersey allo scopo di pattugliare le acque contro 50 pescherecci bretoni e normanni, che da stamattina stazionavano nelle acque dell’isola per protesta contro le condizioni imposte dagli accordi. L’Isola non fa tecnicamente parte del Regno Unito ma è tradizionalmente rappresentata e difesa a livello internazionale dalla Corona britannica. I pescatori francesi, dal canto loro, hanno ricevuto l’appoggio di Parigi. Su ordine del presidente Emmanuel Macron sono state inviate due motovedette come «misura ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 maggio 2021)da. A causa delle nuove disposizioni della, in queste ore il Canale tra la costa britannica e quella della Francia è stato teatro di un’escalation. Boris Johnson ha inviato due imbarcazioni davanti all’isola di Jersey allo scopo di pattugliare le acque contro 50 pescherecci bretoni e normanni, che da stamattina stazionavano nelle acque dell’isola per protesta contro le condizioni ime dagli accordi. L’Isola non fa tecnicamente parte del Regno Unito ma è tradizionalmente rappresentata e difesa a livello internazionale dalla Corona britannica. I pescatori francesi, dal canto loro, hanno ricevuto l’appoggio di. Su ordine del presidente Emmanuel Macron sono state inviate due motovedette come «misura ...

