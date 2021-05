L' Oms | ' Dagli Usa svolta monumentale sui brevetti dei vaccini'

Advertising

globalistIT : - semeraro_g : @BluDiChina @LupodiBrughiera @Soulfly59570225 una delle conseguenze del decoupling (?!) l’OMS dipende dagli Stati,… - Vinc1955 : Explainers - PasqualeDorian1 : Una sorta di oms europeo a guida tedesca tipo la banca europea composta dagli ennesimi noti soggetti privati che de… - IlFerrigno : @Pomp_c @WRicciardi @paologiordano La differenza tra chi illude e chi cerca di risolvere le cose. L'OMS ha ammesso… -

Ultime Notizie dalla rete : Oms Dagli

Globalist.it

outstream "Mi congratulo con gli Stati Uniti per la loro storica decisione", ha aggiunto il Dg, evidenziando l'impatto dell'apertura espressaUsa sull'equità di accesso ai vaccini e sul ...Secondo i dati dell', nel sud del mondo è arrivato solo lo 0,2% delle dosi disponibili. Se, ... sostenutaUsa. Nemmeno Moderna deve aver sorriso per la svolta Biden, come testimonia anche l'...Von der Leyen: "Europa pronta a discuterne". L'Oms: "Momento monumentale nella lotta contro il covid". Le case farmaceutiche: "Risposta semplice ma sbagliata a un problema complesso" ...Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus: "Ora muoviamoci tutti insieme in solidarietà basandoci sull'ingegno e sull'impegno degli scienziati" ...