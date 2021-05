Lombardia, da lunedì 10 maggio i cittadini tra i 50 e 59 anni possono prenotare il vaccino (Di giovedì 6 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Da lunedì 10 maggio in Lombardia apriranno le prenotazioni al vaccino anti-Covid per i cittadini di età compresa tra i 50 e i 59 anni. Ad annunciarlo è stato il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana durante un suo intervento a SkyTg24. Si tratta di circa 1 milione 600mila cittadini lombardi che da settimana prossima tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 6 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Da10inapriranno le prenotazioni alanti-Covid per idi età compresa tra i 50 e i 59. Ad annunciarlo è stato il Presidente di RegioneAttilio Fontana durante un suo intervento a SkyTg24. Si tratta di circa 1 milione 600milalombardi che da settimana prossima tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

