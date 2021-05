Loki inganna tutti e… anticipa l’uscita della serie su Disney+

(Di giovedì 6 maggio 2021), ancora una volta, esuadi due giorni. I mercoledì sono i nuovi venerdì, dice l’attore Tom Hiddleston, nello spot di lancio che lo vede protagonista., protagonista dell’omonimasuQuella delleTV Marvel è ormai una febbre incurabile. Dopo l’enorme successo di WandaVision e Falcon and the Winter Soldier,si prepara a lanciare una nuova, ennesima bomba nella sua sempre più ricca offerta di contenuti audiovisivi. Giugno sarà il mese del dio dell’inganno,, fratello di Thor che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare nel Marvel Cinematic Universe. POTREBBE ...

LOKI DEBUTTA SU DISNEY+ MERCOLEDÌ 9 GIUGNO LA NUOVA SERIE ORIGINALE MARVEL STUDIOS SARÀ DISPONIBILE IN STREAMING OGNI MERCOLEDÌ ...Tom Hiddleston in persona annuncia che la produzione Disney+ Loki di cui è protagonista sarà disponibile in streaming ogni mercoledì a partire dal 9 giugno. E il suo viaggio fra le varianti temporali ...