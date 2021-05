Loki | anticipata l’uscita della nuova serie TV Marvel

(Di giovedì 6 maggio 2021) Nel video rilasciato su YouTube dal profilo ufficialeEntertainment, Tom Hiddleston rivela che la attesissimasarà disponibile su Disney + con due giorni d’anticipo dal 9 Giugno 2021, perchè “i mercoledì… sono i nuovi venerdì”., latargataambientata nel MCU (Cinematic Universe) si svolge dopo gli eventi di Avengers Endgame e avrà come protagonista l’astuto e controverso Dio degli inganni fratello di Thor. Tom Hiddleston riprenderà quindi il suo ruolo e verrà affiancato da Owen Wilson (Zoolander, The French Dispatch), Gugu Mbatha-Raw (La Bella e la Bestia, Cloverfield Paradox) e Wunmi Mosaku (Philomena). Se non vedete l’oraintanto potrete consolarvi ...

Ultime Notizie dalla rete : Loki anticipata

Una di queste, tra le più importanti, riguardava proprio il fato di. Cosa sarà accaduto al fratellastro di Thor dopo la sua sparizione grazie al potere del Tesseract? In "Infinity War" Thanos lo ...vede nel cast anche volti noti come Owen Wilson , l'agente della Time Variance Authority chiamato Mobius M. Mobius, ma anche Gugu Mbatha - Raw , Sophia Di Martino , Wunmi Mosaku , ...Tom Hiddleston in persona annuncia che la produzione Disney+ Loki di cui è protagonista sarà disponibile in streaming ogni mercoledì a partire dal 9 giugno. E il suo viaggio fra le varianti temporali ...Con un video, Tom Hiddleston annuncia che l'uscita della serie Loki è stata anticipata su Disney+ dall'11 giugno al 9 dello stesso mese. Di conseguenza, i nuovi episodi del serial usciranno ogni merco ...