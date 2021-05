Locatelli richiama alla cautela | Siamo all' ultimo miglio

Leggi su agi

(Di giovedì 6 maggio 2021) AGI -all'e non posmollare: sarebbe un errore imperdonabile. ? Franco, oncoematologo del Cts e presidente del Consiglio superiore di Sanità,responsabilità, sostenendo che le restrizioni imposte nella lotta al Covid devono essere valutate attentamente in base ai dati dei contagi. Se l'obiettivo è “riprendere una serie di attività economiche, sociali e ricreative che hanno sempre connotato la vita di tutti noi”, dice in un'intervista al Corriere della Sera, deve esser chiaro che “per contemperare nel modore questo obiettivo con la tutela della salute è fondamentale basare le scelte sui principi della gradualità e della progressività, impiegando ...