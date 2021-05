(Di giovedì 6 maggio 2021) Con l'estate ormai dietro l'angolo, l'deve fare i conti con una poca chiarezza in tema di sicurezza per i viaggiatori, che frenerebbe il turismo d'oltreoceano, dirottandolo su paesi come la Grecia

Advertising

FBonecchi : Lo schiaffo Usa all'Italia: 'Troppe incertezze, niente vacanze' - AntonioGraziani : Schiaffo USA alle #Auto con la spina, Allarme Europa? Il 20% molla #elettriche e #plugin dopo averle possedute - infoiteconomia : Schiaffo USA alle auto con la spina, Allarme Europa? Il 20% molla elettriche e Plugin dopo averle possedute - FBonecchi : Schiaffo USA alle auto con la spina, Allarme Europa? Il 20% molla elettriche e Plugin dopo averle possedute - sabahelher : RT @marcuspascal1: @i1ygq @fattoquotidiano I disperati mi sembrano Sassoli e gli atri falliti dell'ue , prima lo schiaffo di Erdogan alla p… -

Ultime Notizie dalla rete : schiaffo Usa

il Giornale

"Non andate in Italia": il "giallo" dell'avviso... ad assestare un nuovoal Dragone seppur a mezza forza era stato ieri proprio Dombrovskis, ...rispetto al finire del 2020 che allontana l'Ue dalla Cina e la avvicina sempre di più aglidi ...Con l'estate ormai dietro l'angolo, l'Italia deve fare i conti con una poca chiarezza in tema di sicurezza per i viaggiatori, che frenerebbe il turismo d'oltreoceano, dirottandolo su paesi come la Gre ...ROMA. «La presidente del Senato Casellati sembra proseguire imperterrita con l'utilizzo spregiudicato dei voli di Stato. Come documentato anche da diverse fonti giornalistiche, nei primi giorni di mag ...