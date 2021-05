Liverpool, primo rinforzo per la nuova stagione a un passo: accordo per Konate (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Liverpool si prepara a mettere a segno il primo di calciomercato per la prossima stagione: Ibrahima Konate del Lipsia Viste le tante difficoltà di questa stagione in difesa, acuite anche dal grave infortunio di Virgil van Dijk, il Liverpool sta già lavorando per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da TalkSport, i Reds sarebbero a un passo dal primo acquisto. Sarebbe infatti stato raggiunto l’accordo con Ibrahima Konate, centrale di 21 anni del Lipsia, pronto a firmare un contratto di cinque anni con il Liverpool. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilsi prepara a mettere a segno ildi calciomercato per la prossima: Ibrahimadel Lipsia Viste le tante difficoltà di questain difesa, acuite anche dal grave infortunio di Virgil van Dijk, ilsta già lavorando per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima. Secondo quanto riportato da TalkSport, i Reds sarebbero a undalacquisto. Sarebbe infatti stato raggiunto l’con Ibrahima, centrale di 21 anni del Lipsia, pronto a firmare un contratto di cinque anni con il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

