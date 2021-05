LIVE – Venezia-Schio, basket femminile gara-1 finale Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 6 maggio 2021) Umana Reyer Venezia e Famila Wuber Schio si affrontano in gara-1 della finale dei playoff di Serie A1 femminile 2020/2021. Dopo aver passato indenni le semifinale, le due compagini che da anni monopolizzano il campionato si trovano a disputare un’altra finale scudetto. Il primo appuntamento è fissato per le ore 19.00 di giovedì 6 maggio. IL TABELLONE DEI PLAYOFF AGGIORNA LA DIRETTA Venezia-Schio SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Umana Reyere Famila Wubersi affrontano in-1 delladei playoff diA1. Dopo aver passato indenni le semi, le due compagini che da anni monopolizzano il campionato si trovano a disputare un’altrascudetto. Il primo appuntamento è fissato per le ore 19.00 di giovedì 6 maggio. IL TABELLONE DEI PLAYOFF AGGIORNA LASportFace.

Advertising

comunevenezia : #SaloneNauticoVenezia Tra meno di un mese apre i battenti la seconda edizione del Salone Nautico Venezia Dal 29… - comunevenezia : ?? #Bandi #Venezia1600 ?? Riaperti i termini per 4 stage di 6 mesi attivati da Comune di Venezia e @CaFoscari per ne… - angelaleone23 : RT @comunevenezia: #Cultura #Donazioni ? La Giunta accetta donazioni per un valore complessivo di quasi 100 mila euro ??Il sindaco @Luig… - CalcioFvg : ORE 18:05 Radio Sportiva - 22.000 ascoltatori al giorno in Friuli Venezia Giulia (RadioTer II semestre 2020)… - comunevenezia : #Veneziaperimmagini ??Oggi vi diamo il buongiorno da Campo San Salvador Per saperne di più:… -