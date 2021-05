LIVE – Venezia-Schio 9-13 | basket femminile gara-1 finale Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di giovedì 6 maggio 2021) Umana Reyere Famila Wubersi affrontano in-1 delladei playoff diA1. Dopo aver passato indenni le semi, le due compagini che da anni monopolizzano il campionato si trovano a disputare un’altrascudetto. Il primo appuntamento è fissato per le ore 19.00 di giovedì 6 maggio. IL TABELLONE DEI PLAYOFF AGGIORNA LA9-13 6? – Petronyte e Penna permettono adi impattare sul 9-9. Avvio molto equilibrato. 5? – Cinili riportaavanti di due possessi. 4-9 3? – I primi punti della Reyer portano la firma di Howard, ma le avversarie restano avanti. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.45 Buongiorno a tutti per la diretta live di Venezia-Schio, gara 1 della finalissima della Serie A1 di basket femminile. Buongiorno a tutti i lettori di OA ...