LIVE Venezia-Schio 39-34 | Finale A1 basket femminile in DIRETTA | la Reyer ribalta la situazione prima dell’intervallo

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:53 Da sottolineare un ulteriore dato: le rotazioni.ha utilizzato tutte le sue giocatrici,ha lasciato a riposo sia Natali che Meldere. Vedremo quanto questo dato sarà reiterato nel prosieguo della serie, e come influirà in termini di gestione ed eventuale stato fisico dei rispettivi gruppi, al netto di situazioni come quella di Anderson. 19:50 Alcuni dati all’intervallo: top scorer all’intervallo è Giorgia Sottana con 11 punti, ma sul fronteno tutte le giocatrici entrate hanno messo a referto almeno un canestro. Una prestazione da sottolineare, quella della, perché arriva senza Yvonne Anderson, assente per un risentimento muscolare. Dominio a rimbalzo per le orogranata: 29-16. Si conclude così il secondo quarto, ...