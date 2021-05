LIVE Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo in DIRETTA: si chiude con la finale dei 3 metri uomini (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv e streaming Coppa del Mondo Tokyo 2021 – I pass olimpici in palio gara per gara. Il regolamento – La presentazione della tappa di Coppa del Mondo di Tuffi a Tokyo – Il terzo posto di Bertocchi-Pellacani nel trampolino 3 metri synchro donne – La qualificazione olimpica di Tocci e Marsaglia dal trampolino 3 metri – La cronaca del trampolino 3 metri donne – La cronaca della piattaforma 10 metri uomini – La cronaca delle qualificazioni della piattaforma 10 metri donne Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultim giornata di ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, tv e streamingdel2021 – I pass olimpici in palio gara per gara. Il regolamento – La presentazione della tappa dideldi– Il terzo posto di Bertocchi-Pellacani nel trampolino 3synchro donne – La qualificazione olimpica di Tocci e Marsaglia dal trampolino 3– La cronaca del trampolino 3donne – La cronaca della piattaforma 10– La cronaca delle qualificazioni della piattaforma 10donne Buongiorno e benvenuti alladella sesta ed ultim giornata di ...

mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: #LIVE ??? #Tuffi | Coppa del Mondo 2021 | 5ª giornata Semifinale Piattaforma 10 m Femminile ?? #Raisport +HD (CH 57) ?? #Stre… - RaiSport : #LIVE ??? #Tuffi | Coppa del Mondo 2021 | 5ª giornata Semifinale Piattaforma 10 m Femminile ?? #Raisport +HD (CH 5… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Sarah Jodoin Di Maria si gioca l’accesso alla finale - #Tuffi #Coppa #Mondo… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Batki-Pellacani decime dopo tre rotazioni. Tokyo è lontana - #Tuffi #Coppa… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Batki-Pellacani e Tocci-Marsaglia all’assalto delle Olimpiadi! Appuntamento… -