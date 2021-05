LIVE Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo in DIRETTA: il tedesco Wolfram vince dai tre metri, Marsaglia eliminato in semifinale ma alle Olimpiadi (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Finisce la Coppa del Mondo con l’Italia che si è presa i pass olimpici con i due sincro dal trampolino, quello fantastico di Sarah Jodoin Di Maria dalla piattaforma e poi quello di Lorenzo Marsaglia dai tre metri. 10.11: vince il tedesco Wolfram (467.75) davanti al britannico Heatly (461.25) e al sorprendente francese Jandard (434.25). 10.10: Goodfellow sbaglia tutto con il triplo e mezzo indietro con soli 41.40 punti. 10.08: Il tedesco Wolfram con il doppio con doppio ottiene 76.50 e si porta al comando con 467.75. La vittoria sembra ormai certa. 10.07: Niente vittoria probabilmente per ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Finisce ladelcon l’Italia che si è presa i pass olimpici con i due sincro dal trampolino, quello fantastico di Sarah Jodoin Di Maria dalla piattaforma e poi quello di Lorenzodai tre. 10.11:il(467.75) davanti al britannico Heatly (461.25) e al sorprendente francese Jandard (434.25). 10.10: Goodfellow sbaglia tutto con il triplo e mezzo indietro con soli 41.40 punti. 10.08: Ilcon il doppio con doppio ottiene 76.50 e si porta al comando con 467.75. La vittoria sembra ormai certa. 10.07: Niente vittoria probabilmente per ...

