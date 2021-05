LIVE Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo in DIRETTA: comincia la finale dei tre metri. Marsaglia eliminato, ma alle Olimpiadi (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.02: Una finale importante, ma sicuramente sono tantissime le assenze importanti. I cinesi, i russi, il britannico Laugher, il tedesco Hausding e anche altri. 8.55: Cinque minuti all’inizio dell’ultima finale della Coppa del Mondo a Tokyo. 8.47: Il favorito di oggi è sicuramente il britannico Daniel Goodfellow, che si è imposto in semifinale con 481.80 punti davanti al messicano Rodrigo Diego Lopez (466.65) e al tedesco Martin Wolfram (451.30). 8.40: Oggi si concluderà la Coppa del Mondo di Tokyo. Un test event che ha comunque dato delle buone soddisfazioni alla squadra azzurra con quattro pass olimpici sicuri ed altri in attesa (Pellacani, Bertocchi e Tocci ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.02: Unaimportante, ma sicuramente sono tantissime le assenze importanti. I cinesi, i russi, il britannico Laugher, il tedesco Hausding e anche altri. 8.55: Cinque minuti all’inizio dell’ultimadelladel. 8.47: Il favorito di oggi è sicuramente il britannico Daniel Goodfellow, che si è imposto in semicon 481.80 punti davanti al messicano Rodrigo Diego Lopez (466.65) e al tedesco Martin Wolfram (451.30). 8.40: Oggi si concluderà ladeldi. Un test event che ha comunque dato delle buone soddisfazioni alla squadra azzurra con quattro pass olimpici sicuri ed altri in attesa (Pellacani, Bertocchi e Tocci ...

zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo Tokyo in DIRETTA: si chiude con la finale dei 3 metri uomini - #Tuffi #Coppa #Mondo… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: #LIVE ??? #Tuffi | Coppa del Mondo 2021 | 5ª giornata Semifinale Piattaforma 10 m Femminile ?? #Raisport +HD (CH 57) ?? #Stre… - RaiSport : #LIVE ??? #Tuffi | Coppa del Mondo 2021 | 5ª giornata Semifinale Piattaforma 10 m Femminile ?? #Raisport +HD (CH 5… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Sarah Jodoin Di Maria si gioca l’accesso alla finale - #Tuffi #Coppa #Mondo… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Batki-Pellacani decime dopo tre rotazioni. Tokyo è lontana - #Tuffi #Coppa… -