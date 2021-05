LIVE Roma-Manchester United, Europa League in DIRETTA: i giallorossi cerca la rimonta impossibile affidandosi al trio Pedro-Dzeko-Mkhitaryan (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.35 Squadre in campo per il riscaldamento. 20.30 Ci siamo: mezz’ora all’inizio del match. 20.07 La formazione ufficiale del Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Van de Beek, Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes; Cavani. 20.04 La formazione ufficiale dei giallorossi: Mirante; Smalling, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko 20.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Manchester United. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE Roma-Manchester United, ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.35 Squadre in campo per il riscaldamento. 20.30 Ci siamo: mezz’ora all’inizio del match. 20.07 La formazione ufficiale del: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Van de Beek, Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes; Cavani. 20.04 La formazione ufficiale dei: Mirante; Smalling, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Bruno Peres;20.00 Buonasera e benvenuti alladi. Buonasera e benvenuti alla, ...

