LIVE Roma-Manchester United 2-2 | Europa League in DIRETTA | ancora Cavani a spegnere le residue speranze dei giallorossi

(Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74? PALO DELLA! Mkhitaryan, pescato in verticale da Darboe, prova a battere de Gea sul primo palo: il tentativo dell’armeno si infrange sulla base del palo. 73? Il centravanti sudamericano lascia il campo sostituito da Rashford. 72? Intanto ci sono storie tese frae Karsdorp: entrambi ammoniti dall’arbitro. 70? Cambio nella: esce Bruno Peres, entra Santon. 68? CAAAAAAAAAVAAAAAANI:2-2.una volta il Matador contro i. Colpo di testa perfetto dell’uruguaiano che sul taglio da destra verso il centro coglie la difesa impreparata e mal allineata freddando Mirante. 66? GREENWOOD SI DIVORA IL GOL DEL 2-2! Clamorosa occasione ...

ManUtdMEN : GOAL! CAVANI 1-0! #MUFC #UEL - ManUtdMEN : GOAL! CAVANI, 2-2! #MUFC #UEL - agorarai : Domani, il “concertone” del primo maggio. Elena Biggioggero è con Noemi dalla Cavea dell'Auditorium di Roma, per le… - federicodececco : Roma v Manchester United: Europa League semi-final, second leg – live! - kiddricapower : RT @ManUtdMEN: GOAL! CAVANI, 2-2! #MUFC #UEL -

18'st de Gea, stavolta però è fortunato. Pedro in mezzo per Dzeko , che arriva a colpo sicuro, il portiere se la ritrova sulla mano. Clamorose le occasione che sta creando la. 16'stvicinissima alla rete del 3 - 1. Prima Dzeko, di testa, poi Pedro, sulla respinta, sulla doppia parata di de Gea. Incredibile.- MANCHESTER UNITED 2 - 139' Cavani (M), 57' Dzeko (R), 60' Cristante (R)(4 - 2 - 3 - 1): Mirante; Karsdorp, Smalling (30' Darboe), Ibanez, Bruno Peres; Mancini, Cristante, ...All'Olimpico di Roma si gioca la semifinale di ritorno tra Roma e Manchester United. Si parte dal 6-2 dell'andata.Ritorno delle semifinali di Europa League per la Roma di Paulo Fonseca che, dopo il pesante 6-2 subìto a Old Trafford una settimana fa, è quantomeno chiamata a salvare la faccia, dal momento che per q ...