LIVE Roma-Manchester United 0-0 | Europa League in DIRETTA | giallorossi più volte vicini al gol di vantaggio in questo avvio di gara

(Di giovedì 6 maggio 2021) 11? Cavani ruba palla in maniera energica a Mancini, poi apre su Bruno Fernandes che a sua volta prova a scucchiaiare per Greenwood: il suo riferimento però è sbagliato e termina sul fondo. 9? Loallontana sbrogliando la matassa. 8? Karsdorp ruba palla a Shaw in area di rigore, ma il suo cross basso viene letto da de Gea. Palla in angolo. 7? Altra bella azione della: perfetta la circolazione di palla, con Pellegrini che di sinistro prova a rifinire. Il suo tiro però termina fuori. 4? DOPPIA PALLA GOL CLAMOROSA PER LA! De Gea si salva in entrambe le circostanze: la prima respingendo un tiro a botta sicura di Mancini, la seconda osservando un colpo di testa di Mkhitaryan che finisce sull'esterno della rete. 3? Inizio senza particolari squilli di ...