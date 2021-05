LIVE Berrettini-Delbonis, Masters1000 Madrid in DIRETTA: prima Ruud-Tsitsipas, poi l’azzurro (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come vedere Berrettini-Delbonis in tv 17.40 Si è appena conclusa la contesa fra Andrey Rublev e John Isner: l’americano ha prevalso per sette punti a quattro nel tiebreak decisivo, volando agli ottavi di finale. Fra circa un quarto d’ora comincerà la sfida fra Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas: al termine sarà la volta di Matteo Berrettini. 17.00: Siamo nel terzo set nel match tra Rublev e Isner. L’inizio della partita di Berrettini vs Delbonis slitta probabilmente alla prima serata. 15.40: Sull’Arantxa Sanchez Stadium prosegue il programma di incontri. Sono terminati i match tra Bublik e Karatsev (6-4 6-3) e tra Garin e Medvedev (6-4 6-7(2) 6-1). E’ iniziato il match Isner e ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome vederein tv 17.40 Si è appena conclusa la contesa fra Andrey Rublev e John Isner: l’americano ha prevalso per sette punti a quattro nel tiebreak decisivo, volando agli ottavi di finale. Fra circa un quarto d’ora comincerà la sfida fra Caspere Stefanos: al termine sarà la volta di Matteo. 17.00: Siamo nel terzo set nel match tra Rublev e Isner. L’inizio della partita divsslitta probabilmente allaserata. 15.40: Sull’Arantxa Sanchez Stadium prosegue il programma di incontri. Sono terminati i match tra Bublik e Karatsev (6-4 6-3) e tra Garin e Medvedev (6-4 6-7(2) 6-1). E’ iniziato il match Isner e ...

