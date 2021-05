LIVE Berrettini-Delbonis 7-6 2-0, Masters1000 Madrid in DIRETTA: il romano rimonta e vince il set al tiebreak (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come vedere Berrettini-Delbonis in tv 30-40 AHI! Brutto errore di dritto da parte di Berrettini. Palla del contro break. 30-30 Una risposta anche un po’ fortuita porta Delbonis a chiudere il punto agevolmente a rete. 30-15 TROVA LA RIGA Berrettini COL DRITTO! Che profondità! Ha recuperato campo colpo dopo colpo. 15-15 Non controlla la risposta Delbonis. 0-15 Prima smorzata che non porta il punto a Berrettini. 2-0 BREAK Berrettini! Va completamente fuorigiri con il dritto Delbonis e l’azzurro scappa subito nel secondo parziale. 15-40 Il nastro dice di no alla risposta del romano. 0-40 Largo il dritto di Delbonis! Tre palle break ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome vederein tv 30-40 AHI! Brutto errore di dritto da parte di. Palla del contro break. 30-30 Una risposta anche un po’ fortuita portaa chiudere il punto agevolmente a rete. 30-15 TROVA LA RIGACOL DRITTO! Che profondità! Ha recuperato campo colpo dopo colpo. 15-15 Non controlla la risposta. 0-15 Prima smorzata che non porta il punto a. 2-0 BREAK! Va completamente fuorigiri con il drittoe l’azzurro scappa subito nel secondo parziale. 15-40 Il nastro dice di no alla risposta del. 0-40 Largo il dritto di! Tre palle break ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportThursday #Tennis #AtpMadrid #Berrettini si prende il #primoset contro #Delbonis al #tiebreak! #live - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Delbonis 4-4 Masters 1000 Madrid 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Delbonis #Masters… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Delbonis Masters1000 Madrid in DIRETTA: a breve si comincia - #Berrettini-Delbonis #Masters1000 - NedjaNav_55 : Berrettini vs Delbonis in live HD - sportface2016 : Segui il LIVE – #Berrettini-#Delbonis, #MMOPEN: RISULTATO in DIRETTA -