LIVE – Berrettini-Delbonis 5-5, Masters 1000 Madrid 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 6 maggio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Matteo Berrettini e Federico Delbonis, valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2021. L’azzurro ha sconfitto Fabio Fognini al termine del derby azzurro di secondo turno, dopo aver usufruito di un bye al turno d’apertura del torneo; l’argentino ha invece sorprendentemente eliminato Pablo Carreño Busta e Albert Ramos Vinolas. Scontro particolarmente complesso per Berrettini, considerando lo stato di forma straripante di Delbonis, abile sulla terra rossa. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la giornata di giovedì 6 maggio. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE IL ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Ile latestuale del confronto tra Matteoe Federico, valevole per gli ottavi di finale deldi. L’azzurro ha sconfitto Fabio Fognini al termine del derby azzurro di secondo turno, dopo aver usufruito di un bye al turno d’apertura del torneo; l’argentino ha invece sorprendentemente eliminato Pablo Carreño Busta e Albert Ramos Vinolas. Scontro particolarmente complesso per, considerando lo stato di forma straripante di, abile sulla terra rossa. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la giornata di giovedì 6 maggio. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Berrettini-Delbonis Masters1000 Madrid in DIRETTA: a breve si comincia - #Berrettini-Delbonis #Masters1000 - NedjaNav_55 : Berrettini vs Delbonis in live HD - sportface2016 : Segui il LIVE – #Berrettini-#Delbonis, #MMOPEN: RISULTATO in DIRETTA - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Berrettini - #Delbonis, ottavi di finale #AtpMadrid 2021 - zazoomblog : LIVE Berrettini-Delbonis Masters1000 Madrid in DIRETTA: prima Ruud-Tsitsipas poi l’azzurro - #Berrettini-Delbonis… -