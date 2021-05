L’Isola dei famosi, abbandona dopo il malore? L’ennesimo incidente (Di giovedì 6 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un’edizione davvero da record quella del 2021 delL’Isola de famosi, uno dei concorrenti è stato costretto a ritirarsi dopo un malore. Ma cosa è successo? Commozione e copiosi applausi hanno accompagnato l’addio alL’Isola dei famosi di Ubaldo Lanzo, costretto ad abbandonare il gioco dopo un malore. Il cromatologo si è fatto subito apprezzare dal pubblico e Leggi su youmovies (Di giovedì 6 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un’edizione davvero da record quella del 2021 delde, uno dei concorrenti è stato costretto a ritirarsiun. Ma cosa è successo? Commozione e copiosi applausi hanno accompagnato l’addio aldeidi Ubaldo Lanzo, costretto adre il giocoun. Il cromatologo si è fatto subito apprezzare dal pubblico e

